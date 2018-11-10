Получил 300 тысяч евро и использовал спутниковую связь: что известно о российском шпионе в Австрии

Офицер австрийской армии с 1990-х годов работал на российскую разведку, получив за это время в качестве вознаграждения 300 тысяч евро. Об этом пишет Медуза.

Кроме того, издание узнало и другие подробности из жизни российского шпиона:

- Его имя не называется, ему 70 лет, он полковник в отставке;

- Он служил в штабе австрийской армии и занимал "незаметный пост";

- Австриец начал работать на российскую военную разведку в 1990-х годах и за это время получил вознаграждение в размере 300 тысяч евро;

- Для связи с куратором из России он использовал спутниковую связь или зашифрованные письма;

- Он передавал информацию о военной авиации и артиллерии Австрии, а также о ситуации с мигрантами в стране, а еще - собирал досье на высокопоставленных офицеров;

- Полковник пытался прекратить сотрудничество с Россией в 2006 году, но его убедили продолжить.

Напомним, что после того, как стало известно о австрийском офицере, который работал на российскую разведку, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила запланированный визит в Россию.

Источник: prm.ua

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