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Помер Горбачев - руські ЗМІ

Помер Горбачев - руські ЗМІ

30 августа в Москве на 92-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв, пишут российские СМИ. Согласно сообщениям, последний год он постоянно находился в больнице.

Михаил Горбачёв был последним генеральным секретарём ЦК КПСС, а также первым и единственным президентом СССР.

После распада СССР 25 декабря 1991 года Михаил Горбачёв сложил с себя полномочия главы государства. В 1996 году он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента России, но набрал менее 1% голосов.

Джерело: gazeta.uz

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Темы: росія

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