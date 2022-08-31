Сегодня 07:29
Просмотров: 117
Помер Горбачев - руські ЗМІ
30 августа в Москве на 92-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв, пишут российские СМИ. Согласно сообщениям, последний год он постоянно находился в больнице.
Михаил Горбачёв был последним генеральным секретарём ЦК КПСС, а также первым и единственным президентом СССР.
После распада СССР 25 декабря 1991 года Михаил Горбачёв сложил с себя полномочия главы государства. В 1996 году он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента России, но набрал менее 1% голосов.
Джерело: gazeta.uz
Темы: росія