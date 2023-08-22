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Помер легендарний співак Тото Кутуньо

Помер легендарний співак Тото Кутуньо

Сьогодні, 22 серпня, помер відомий італійський співак і композитор Тото Кутуньо.

Його життя обірвалося на 81-му році, повідомляє УНІАН.

Причина смерті поки невідома, проте варто відзначити, що артист багато років боровся з онкологією.

У 2007 році у Тото виявили пухлину простати, і він був негайно прооперований.

У січні 2009 року, перед його концертним туром в росії, хвороба повернулася.

Йому довелося пройти курс хіміотерапії. Після цього він все ж відновив виступи.

Також відомо, що у нього не було правої нирки, і він не міг довго стояти. 

Через хворобу він почав цінувати кожну хвилину життя і говорив, що воно – справжній подарунок.

Агентство Телевидения Новости

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