Поминальный парад путинизма

"Богатыри — не вы! Плохая им досталась доля: Немногие вернулись с поля…" Данной цитаты из Лермонтова вполне достаточно для описания пораженческой атмосферы парада к 77-й годовщине опороченной и уничиженной путинистами победы над нацизмом во Второй мировой войне. Парад на Красной площади проходит в крайне сдержанной, почти траурной обстановке. Нигде не видны пропагандистские Z-символы нелепой "спецоперации", которую, очевидно, не хотят привязывать к 9 мая. Вместо "Zа Победу" – сдержанное поздравление "С Днём Победы 1945-2022", да и оно походит больше на надгробную эпитафию режиму-банкроту, превратившему Россию в failed state. В глазах потухшей путинской клики не видно огонька. Смурной Путин пренебрежительно сухо поприветствовал опущенного Шойгу, который не вписался в сонм личностей, упомянутых Путиным в привязке к войне против Украины: Святослав, Мономах, Румянцев, Суворов, Брусилов.

Вместо ощущения духоподъемности при виде кислых физиономий генералитета и после прослушивания путинского выступления чувствуешь, что побывал на поминках. Путин хриплым, больным голосом с листочка, как будто на трибунале, зачитал избитые и никчемные оправдания вторжения в чужую страну, которое он охарактеризовал как "вынужденное, своевременное и единственно правильное решение".

Среди причин "упредительной войны", забравшей десятки тысяч лучших военспецов РФ, для "глубинного народа" разгромленный вождь перечислил мифическую неприемлемую угрозу возле границ, отказ коллективного Запада от ультиматума Лаврова, выдуманных кондовой пропагандой "бандеровцев" и "нацистов".

Однако, в этой войне Москва потерпела оглушительный крах. Путин не зря вспомнил героев смутного времени: Минина, Пожарского. Для купирования бунта ФСБ поджигает российскую территорию, чтобы хоть как-то продлить агонию погорелого правителя, отвлекая нищающих россиян на новое измерение "украинской военной угрозы".

Из задач войны указываются защита "исторических земель", вроде Крыма, и помощь "ополченцам Донбасса". Здесь сразу три аспекта: 1. Кремль не уверен в своих позициях на оккупированном украинском полуострове, а про Херсон вообще надо забыть; 2. На главарей "республик" Донбасса и боевиков будут списывать все издержки поражения, ответят все до последнего "ополченца"; 3. Путинский тезис об "исторических землях" порождает китайский ирредентизм, так что ждем желтолицых партизан, освобождающих Сибирь. Паника в Кремле усиливается на фоне подписания американским президентом Джо Байденом ленд-лиза для Украины, что окончательно разрушит последние военные возможности сил вторжения.

Дальше больше, Путин заикнулся, что враги готовили почву в стране для нарастания межнациональной розни, хотели расколоть российское многонациональное общество, дабы ослабить федерацию. Но Москва обожает создавать везде "народные республики", так почему бы на практике не опробовать этот опыт у себя? Можно с Калининграда начать.

Единственный условно позитивный путинский месседж адресован семьям убитых и раненых участников вторжения. Старый урод назвал их беды "горем для всех нас", и посулил окружить заботой. Получается, с проплатами за "двухсотых" из армии смертников не все так гладко. Зажравшиеся бюрократы не догоняют, что "война опалила всех".

Сам военный парад явил жалкое зрелище. Многие из шеренг прошагавших «юнармейцев», курсантов, кадетов уже не доживут до следующего 9 мая. Боевая техника, проехавшаяся по брусчатке – модернизированное советское старье. Вершиной убожества стала отмена воздушной части показухи, ведь «самолет судного дня» оказался то ли неисправен, то ли ФСБ получила сигналы о диверсантах с ПЗРК, планировавших его сбить на трибуну с вождем. Картинка могла получится огненно-кровавой, что в полной мере отвечало бы духу парада-реквиема.

Источник: https://t.me/sytosokrata/623

Новости портала «Весь Харьков»