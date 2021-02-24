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Понад 160 порушників карантину виявили за тиждень у Харківській області

Понад 160 порушників карантину виявили за тиждень у Харківській області

23 лютого в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Харківській області повідомили, що за минулий тиждень на Харківщині перевірили більше 400 різних закладів: магазинів, ринків, салонів краси, кафе, аптек та інших на дотримання карантинних заходів.

За інформацією Управління, з 15 по 21 лютого фахівці перевірили 470 суб’єктів господарювання, на 163 (34,6 %) з них виявили порушення. Керівники та відповідальні особи цих закладів отримали 161 припис (пропозицію), також на відповідальних осіб склали 26 протоколів про порушення санітарних норм і правил.

Пройшли перевірки 168 об’єктів торгівлі продовольчими товарами (окрім ринків), з них порушення виявили на 74 об’єктах. Також в області перевірили 26 агропродовольчих ринків, порушення зафіксували на трьох ринках. Перевіряли на Харківщині і об’єкти непродовольчої торгівлі, порушення виявили на 49 зі 138.

Порушували карантин і у 10 з 35 перевірених закладів громадського харчування. Крім ринків та магазинів, у Держпродспоживслужби також перевіряли перукарні та салони краси, карантинні заходи порушили 15 з 35 перевірених. Крім того, серед 28 перевірених аптек, ТРЦ, розважальних закладів порушення виявили на 5 об’єктах.

Також минулого тижня разом з органами Національної поліції перевіряли 148 об’єктів щодо обмежень роботи закладів громадського харчування з організацією дозвілля стосовно заборони роботи після 22-ї ночі та до 7-ї години ранку, знайшли 17 порушників. Порушували минулого тижня і масковий режим, усього на громадян склали вісім протоколів.

З початку запровадження карантинних заходів в регіональному Управлінні перевірили 68 358 суб’єктів господарювання, за результатами цих перевірок надали 17 772 приписи (пропозиції) та оштрафували 1419 відповідальних осіб.

Источник: slk.kh.ua

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