Понад 200 будинків залишилося без газу після обстрілів прифронтового селища на Харківщині

Після обстрілів у одному з прифронтових селищ Дергачівської громади Харківської області без газу залишилось понад 200 будинків. Фахівці Харківської філії «Газмережі» вже відновили подачу газу у 202 домівки. Ще майже 30 житлових будинків були зруйновані ворогом.

Про це повідомили в Харківській філії «Газмережі».

У Куп’янській громаді відключено газопостачання до трьох будинків, де газові комунікації частково або повністю зруйновані російськими снарядами. Всі витоки газу через перебиті труби локалізовані.

Загалом, лише минулого тижня проведені Харківською філією «Газмережі» ремонтні роботи дозволили відновити постачання природного газу до 1,1 тис. осель споживачів.

Агентство Телевидения Новости