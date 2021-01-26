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Понад 33 тисячі протоколів адмінправопорушень зі штрафами на майже 62 млн грн

Понад 33 тисячі протоколів адмінправопорушень зі штрафами на майже 62 млн грн

Адміністративно-юрисдикційна діяльність підрозділів Держприкордонслужби потребує постійного, виваженого та професійного реагування на будь-які прояви протиправної діяльності на державному кордоні.

Минулого року співробітники Держприкордонслужби за результатами адміністративного провадження, віднесеного до компетенції ДПСУ, склали понад 33 тис. протоколів про адмінправопорушення з накладанням штрафів на суму понад 61,6 млн грн. І це зважаючи на зменшення пасажиропотоку через карантинні обмеження у три рази (у 2020р – 32,7 млн осіб).

Крім того, у 2020 році за ст. 203 КУпАП (порушення правил перебування в Україні) виявлено більше 8 тис. іноземців та накладено штрафів на понад 30 млн грн.

Нагадаємо, на правопорушників за статтею 203 КУпАП накладається штраф у розмірі від 1 700 грн до 5 100 грн. Однак з урахуванням запровадженого постановою КМУ на території України карантину, а також нині чинної норми Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19», який був прийнятий 17 березня 2020 року, порушники правил перебування в Україні звільняються від притягнення їх до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП, якщо вони не змогли вчасно виїхати за межі України в період чи внаслідок встановлення карантину.

Источник: dpsu.gov.ua

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Темы: граница

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