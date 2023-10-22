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Понад 6 мільйонів українців стали вимушеними мігрантами через війну, розпочату росією

Понад 6 мільйонів українців стали вимушеними мігрантами через війну, розпочату росією

Один із негативних наслідків міграції – скорочення робочої сили. За оцінками економістів, неповернення вимушених переселенців коштуватиме Україні $113 млрд недоотриманого ВВП за десять років. Як результат – недоотримання близько $45 млрд податків за цей період, оцінює керівник Центру економічного відновлення Кирило Криволап.

25 жовтня у Києві відбудеться (https://www.humancapitalua.com/about/) всеукраїнське обговорення розвитку людського капіталу – форум Human Capital UA 2023. Медіа ҐРУНТ буде одним із інформаційних партнерів заходу.

Під час форуму перша віце-прем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко презентує урядові напрацювання щодо людському капіталу. У дискусіях візьмуть участь міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, академік НАНУ, доктор економічних наук Елла Лібанова, виконавчий директор МБФ «Відродження» Олександр Сушко та інші.

Чотири панелі Human Capital UA будуть присвячені ключовим питанням сфери людського капіталу – синхронізація державної політики, демографічна стратегія, бізнес і людський капітал та роль громадянського суспільства.

«Ми віримо у глибокий потенціал українського народу та зобов'язані допомагати Україні у розробці та впровадженні політик та стратегій, що забезпечують створення сприятливого середовища для освіти, здоров'я, соціального захисту, можливостей зайнятості та багато іншого», – зазначає Яко Сільє, постійний представник ПРООН в Україні.

Human Capital UA відбудеться 25 жовтня в Києві у КВЦ «Парковий».

Організатори: Центр економічного відновлення (ЦЕВ), ГО EasyBusiness, Програма розвитку ООН в Україні (UNDP) та за фінансування Уряду Німеччини.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/38743

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