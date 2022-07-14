Понад дев'ять мільйонів українців покинули країну від початку війни - ООН

Кордон України від початку війни із росією перетнули понад дев'ять мільйонів людей.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на дані Верховного комісара з питань біженців ООН пише Reuters.

“Понад 9 млн людей перетнули кордон з України з часу російського вторгнення до країни”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що загалом 24 лютого в ООН зареєстрували 9 136 006 перетинів кордону з України.

Лідером прийому українських біженців у Євросоюзі стала Польща: на 11 липня в країні офіційно зареєстровано 1 221 596 українців, які рятуються від війни. Близько 900 тисяч знайшли притулок у Німеччині, 391 тисяча – у Чехії, приблизно по 150 тисяч – у Туреччині та Італії. Трохи більш ніж по 80 тисяч біженців залишаються у Молдові, Румунії та Словаччині.

У росії, за оцінками ООН, на 12 липня перебував 1 625 531 біженець з України. російські ЗМІ з посиланням на силові структури заявляють про більш ніж 2 млн людей. З'ясувати точну кількість біженців у рф неможливо: окупант не надає даних про те, як відбувається реєстрація біженців і який статус вони набувають.

За даними опитування, проведеного Агентством ООН у справах біженців у шести європейських країнах, більшість українців, які там отримали притулок, бажали б після закінчення війни повернутися на Батьківщину.

Источник: ukrinform.ua

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