Понад пів року без батьків – харківська поліція повернула додому 7-річних близняток

Семирічні близнюки Данило та Михайло з початку повномасштабного вторгнення провели в окупованому селі Лук’янці під Харковом. У лютому хлопчиків відправили до бабусі й дідуся погостювати та вивезти їх звідти вже не вдалося: батьки навіть не знали, чи побачать колись своїх малюків.

Одразу після звільнення села від окупантів чоловік та дружина звернулася до поліції, розповіли цю історію та попросили допомогти.

21 вересня співробітники ювенальної превенції ХРУП 2 ГУНП у Харківській області виїхали до деокупованого населеного пункту, розшукали хлопчиків та привезли їх до Харкова. Того ж дня Данило та Михайло зустрілися з батьками.

Агентство Телевидения Новости