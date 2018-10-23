Понад сотню банок червоної ікри приховав від контролю провідник поїзда (ВИДЕО)

Знайдену червону ікру вилучено. На правопорушника складено адміністративні матеріали.

Учора в залізничному пункті контролю «Хутір-Михайлівський» прикордонники Сумського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили вантаж червоної ікри, який переміщували через кордон з приховуванням від контролю.

Так, у ході огляду одного з вагонів поїзда сполученням «Москва-Кишинів» прикордонний наряд в пасажирському купе на другій полиці за матрацами виявив понад 100 банок з ікрою лососевою.

Як з’ясувалось, у такий спосіб перемістити через кордон даний товар намагався електромеханік цього поїзда, 33-річний громадянин Молдови.

Наразі виявлений товар вилучено. На правопорушника складено адміністративні матеріали.

Источник: dpsu.gov.ua

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