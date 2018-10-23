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Понад сотню банок червоної ікри приховав від контролю провідник поїзда (ВИДЕО)

Понад сотню банок червоної ікри приховав від контролю провідник поїзда (ВИДЕО)

Знайдену червону ікру вилучено. На правопорушника складено адміністративні матеріали.

Учора в залізничному пункті контролю «Хутір-Михайлівський» прикордонники Сумського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили вантаж червоної ікри, який переміщували через кордон з приховуванням від контролю.

Так, у ході огляду одного з вагонів поїзда сполученням «Москва-Кишинів» прикордонний наряд в пасажирському купе на другій полиці за матрацами виявив понад 100 банок з ікрою лососевою.

Як з’ясувалось, у такий спосіб перемістити через кордон даний товар намагався електромеханік цього поїзда, 33-річний громадянин Молдови.

Наразі виявлений товар вилучено. На правопорушника складено адміністративні матеріали.

Понад сотню банок червоної ікри приховав від контролю провідник поїзда (ВИДЕО)

Источник: dpsu.gov.ua

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