Понад три сотні наркоманів та закладників зловили харківські активісти разом з поліціянтами (ВІДЕО)

У поточному році в Харкові активісти разом з поліцейськими зловили понад 320 наркоманів та закладчиків.

Світлана Горбунова-Рубан, заступниця міського голови Харкова

Количество людей, которые попадают в отделения токсикологии с передозами, с психотропными отравлениями, к сожалению, среди них есть и дети.

Разом з активістами ми вирішили провести соціальний експеримент і перевірити, наскільки легко придбати психотропні речовини. Спочатку знаходимо адресу Telegram-каналу.

Станіслав Жадан, очільник ГО Hunters Kharkiv”

Раз – ссылка. Выбираешь бота. Начинаем. Загрузится и можем купить. Кстати, сейчас можно заказать даже почтой. Распространена доставка Новой почтой.

Активісти стверджують: система замовлень налагоджена ніби в повноцінній інтернет-крамниці.

Станіслав Жадан, очільник ГО Hunters Kharkiv

Как оплатить? EasyPay. Тут все расписано. И если вы ребенок лет 12, то тут все четко и ясно написано.

Після обрання наркотичного засобу покупець повинен оплатити своє замовлення через термінал. Потім продавець надсилає місце, де захований пакунок із психотропом.

Станіслав Жадан, очільник ГО Hunters Kharkiv

Все, без вот этой квитанции вам никто ничего не отдаст. Это гарантия.

Таким чином активісти Hunters Kharkiv разом з поліцейськими шукають наркозалежних та розповсюджувачів. Останніх передають правоохоронцям. А наркоманам пропонують безкоштовну реабілітацію, допомогу психологів та у працевлаштуванні.

Станіслав Жадан, очільник ГО Hunters Kharkiv

Хотелось бы донести до людей месседж: побил наркозависимого – к нормальной жизни вы его не вернете. Вы заставите его вооружиться и стать еще опаснее. На моей памяти пару случаев, когда мы останавливали человека в измененном состоянии сознания, а через три месяца он совершал тяжкие преступления.

Активіст каже, що статистика – невтішна: наркотики починають вживати з 9-12 років.

– Сколько тебе лет? – 18. – На чем торчишь? – Соль. – Долго? – 5 лет.

Активісти пропонують наркозалежному пройти курс реабілітації, але він відмовляється.

Ты в чувства хотел прийти или дальше чайковать будешь? – Нет, меня и так все устраивает.

Очільник організації “Міжнародна антинаркотична спортивна асоціація” Олександр Перевєрзєв каже: за рік активної роботи на вулицях Харкова вдалося затримати понад 320 осіб. Це наркозалежні та закладчики. Чоловік впевнений: психотропні речовини починають приймати через проблеми у родині та соціумі. Найчастіше оточуючі просто не встигають вчасно допомогти наркозалежному.

Олександр Перевєрзєв, очільник організації “Міжнародна антинаркотична спортивна асоціація”

Я обычно задаю вопрос родителям: “Как вы думаете, на сколько можно похудеть за неделю”? Кто-то говорит 3, кто-то 5, кто-то 2 килограмма. То есть, на 25 килограмм можно похудеть за неделю, если ты употребляешь амфетамин. Или сейчас есть очень опасный и страшный наркотик – соли. Спайсы и соли – это та синтетика, которая разрушает органику мозга, которая разрушает нейронную связь.

У Харкові діє программа “Чисте місто”. В її межах проводяться тренінги у школах та патрулювання вулиць. А комунальники замальовують наркоадреси.

Світлана Горбунова-Рубан, заступниця міського голови Харкова

Противостоять развитию этого процесса, распространению наркотиков, развитию детской и подростковой психологии в сторону интереса к наркотикам – вот это наша главная задача. И мы к этому привлекаем родительские комитеты, медицинские учреждения и общественные организации.

Раніше майбутні кіберполіцейські – курсанти ХНУВС – об’єднали навколо боротьби з наркоторгівлею всіх охочих. Вони створили спеціальний діалог у месенджері Telegram. Майже за рік таким чином заблокували майже 1,5 наркомагазинів.

Источник: objectiv.tv

Автор: Олександр Шемаєв

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