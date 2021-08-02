Попал в больницу и не помнит, где живет: на Харьковщине ищут родственников пенсионера (ПРИМЕТЫ)
В Харьковской области у станавливают личность неизвестного мужчины.
Сегодня, 1 августа, из Люботина пожилого мужчину доставили в Харьковскую областную психиатрическую больницу №1 в с. Стрелечья. Об этом сообщили в спасательно-поисковом отряде “Милена”.
Отммечается, что мужчине, которому на вид около 70-80 лет, не помнит свое имя и место проживания.
Приметы: среднего телосложения, седые волосы, усы.
Был одет: темно-синяя рубашка в клетку с сдлинным рукавом, черная футболка, коричневые брюки.
При себе имел медицинскую трость. Мужчина также страдает расстройством памяти.
Информацию о местонахождении разыскиваемого просят сообщать по телефонам: 068-777-0-112 или 102.
Источник: objectiv.tv
Автор: Наталья Андрийченко