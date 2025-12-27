Попередній огляд атаки росії цієї ночі та ранку (МАПА)
За цю ніч та ранок по Києву та області було застосовано:
● Ракети Х-101 з бомбардувальників Ту-95МС.
● Ракети Калібр (?) з ракетоносіїв з моря.
● Іскандер-К з Курської області.
● Ракети Іскандер-М з Брянської області.
● Також по акваторії Чорного моря було застосовано 1 ракету Х-22/32 з бомбардувальника Ту-22М3.
На карті ви можете побачити рух ударних БпЛА та ракет.
Ціль атаки:
● Ніч — енергетична інфраструктура.
● Ранок — будинки, та інші об'єкти.
Атаковано більше 12 енергетичних об'єктів у Києві та передмісті.
Атака продовжується, працюємо. Більш детального зведення поки нема
Джерело: https://t.me/mon1tor_ua/59992