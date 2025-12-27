Попередній огляд атаки росії цієї ночі та ранку (МАПА)

За цю ніч та ранок по Києву та області було застосовано:

● Ракети Х-101 з бомбардувальників Ту-95МС.

● Ракети Калібр (?) з ракетоносіїв з моря.

● Іскандер-К з Курської області.

● Ракети Іскандер-М з Брянської області.

● Також по акваторії Чорного моря було застосовано 1 ракету Х-22/32 з бомбардувальника Ту-22М3.

На карті ви можете побачити рух ударних БпЛА та ракет.

Ціль атаки:

● Ніч — енергетична інфраструктура.

● Ранок — будинки, та інші об'єкти.

Атаковано більше 12 енергетичних об'єктів у Києві та передмісті.

Атака продовжується, працюємо. Більш детального зведення поки нема

Джерело: https://t.me/mon1tor_ua/59992

