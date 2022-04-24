Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:51
Просмотров: 105

Попри свято, сьогодні ворог продовжив обстрілювати мирні оселі Харковської області - Синєгубов

Попри свято, сьогодні ворог продовжив обстрілювати мирні оселі Харковської області - Синєгубов

● У великодню ніч окупанти завдали удару по районах Олексіївки, Салтівки, Пінічної Салтівки Харкова. Було поранено трьох людей.

● Вдень російські загарбники обстрілювали Золочівський і Чугуївський райони. За попередніми даними 11 поранених, у тому числі 11-річна дитина: Чугуїв - 6, Малинівка - 5, Золочів - 1.

2 людини загинули - у Харкові та Чугуєві.

Усю минулу ніч і сьогоднішній день Національна поліція патрулювала у посиленому режимі, слідкуючи за ситуацією. Впевнений, вжиті заходи значно знизили ризики для цивільних.

Вдячний усім мешканцям Харківщини, які утрималися від відвідування храмів цього Виликодня. А також духовенству за розуміння ситуації і виважене рішення не проводити нічних богослужінь.

Вкотре наголошую на необхідності не нехтувати сигналами повітряної безпеки та закликаю мешканців області без нагальної необхідності не виходити на вулицю.

2 місяці боротьби, віримо в Збройні Сили України і тримаємо оборону! Життя переможе!

Источник: https://t.me/synegubov

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 18.00 24.04.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 18:40    155
Ровно 2 месяца с начала войны рф против Украны. За это время орки разрушили:
Сегодня 16:48    166
Воскресение осуждения
Сегодня 16:26    182
Азов публикует свежие фото уничтоженного Мариуполя
Сегодня 16:15    184
Сомнительные «достижения» русских в войне против Украины. Дайджест от Михаила Подоляка
Сегодня 15:57    192
«Петляет как может. Лукашенко уже ведет переговоры с Западом», – Алексей Арестович
Сегодня 15:02    237
Ситуація у пунктах пропуску на західному кордоні
Сегодня 14:40    190
Официальные потери рф (КАРТА)
Сегодня 14:20    259
Путин уверяет, что его новое ядерное оружие неостановимо – британская The Daily Mail
Сегодня 13:57    237
"Червоний хрест" вступився за людей з "Азовсталі" на 55-й день блокади Маріуполя
Сегодня 13:41    191
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 