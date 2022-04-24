Попри свято, сьогодні ворог продовжив обстрілювати мирні оселі Харковської області - Синєгубов
● У великодню ніч окупанти завдали удару по районах Олексіївки, Салтівки, Пінічної Салтівки Харкова. Було поранено трьох людей.
● Вдень російські загарбники обстрілювали Золочівський і Чугуївський райони. За попередніми даними 11 поранених, у тому числі 11-річна дитина: Чугуїв - 6, Малинівка - 5, Золочів - 1.
2 людини загинули - у Харкові та Чугуєві.
Усю минулу ніч і сьогоднішній день Національна поліція патрулювала у посиленому режимі, слідкуючи за ситуацією. Впевнений, вжиті заходи значно знизили ризики для цивільних.
Вдячний усім мешканцям Харківщини, які утрималися від відвідування храмів цього Виликодня. А також духовенству за розуміння ситуації і виважене рішення не проводити нічних богослужінь.
Вкотре наголошую на необхідності не нехтувати сигналами повітряної безпеки та закликаю мешканців області без нагальної необхідності не виходити на вулицю.
2 місяці боротьби, віримо в Збройні Сили України і тримаємо оборону! Життя переможе!
Источник: https://t.me/synegubov