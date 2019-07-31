Попытка дискредитировать Украину в Ливии провалилась “в ноль”

Российский сценарий дискредитации Украины через уничтожение Ил-76ТД в Ливии полностью провалился.

Итак, дамы и господа, ливийская история с уничтожением двух украинских Ил-76ТД, подошла к своему логическому завершению. Причём завершение это сопровождается не только конвульсиями российских пропагандистов, проваливших операцию по дискредитации Украины, но и смятением в рядах организаторов провокации (ГРУ) задающихся вопросом – а за что мы вообще платим? Но, обо всём по порядку.

Для начала, отмечу, что согласно докладу Специального представителя Генерального секретаря Совета Безопасности ООН Г.Саляме подавляющее большинство государств-членов СБ ООН осудили несоблюдение эмбарго в отношении Ливии и выразили поддержку его “мирному плану”, без акцентов относительно нарушителей эмбарго.

Иными словами, все попытки привязать Украину к контрабандным поставкам оружия в Ливию, через инцидент с уничтожением двух Ил-76ТД, провалились. Что в сумме дает следующий эффект. Украина не только не дискредитирована в глазах американских партнеров, с которыми сейчас на завершающей стадии находится согласование крупного оружейного контракта, но и в Совбезе ООН она не была названа участницей одной из сторон конфликта в Ливии, как пытались это преподнести российские и пророссийские ресурсы, а так же псевдо-эксперты.

И вот, что называется, полилось из клоаки.

Ресурс, через который осуществлялся первичный вброс, а именно блог Diana Mihailova, осуществляющий украинофобскую деятельность в LiveJournal, под покровительством кураторов аффилированных ГРУ, сразу после вердикта в лонах ООН выдал на гора полный сарказма и желчного брюзжания материал в адрес статьи группы “Информационное сопротивление” - "Неувязки в Эль-Джуфре: Кремль провалил очередную антиукраинскую информационную компанию". https://sprotyv.info/rassledovaniya/neuvyazki-v-el-dzhufre-kak-kreml-provalil-ocherednuju-antiukrainskuju-informkampaniju

А все потому, что, по сути, правильно расставленные акценты, а именно, на выполнение транспортных функций частной (но не государственной) компанией, работающей на персонажа, осуществлявшего так же деятельность в пользу сирийского режима под покровительством РФ, а именно, господина Джайдипа Мирчандани, находящегося в опале в США, и перевозившей оружие из третьей страны, ОАЭ, в которой зарегистрировано множество фирм, осуществляющих продажу российского оружия на Ближнем Востоке, явно указывают на любую связь за рамками действующего эмбарго с Украиной, но не в них. Всё понятно? Тогда идём дальше!

Но, задача перед говорящими и транслирующими в массы головами Кремля была поставлена другая. Задача была поставлена – эту несуществующую связь показать. Но сделано это было, как и в Солсбери, косо, криво и через ж*пу.

Но меня все равно забавляют рвущиеся, скажем так, мозжечки аффилированных персонажей, которые даже при полном отсутствии доказательной базы, твердят одно и тоже, согласно затертым до дыр методичкам.

Тут к месту стоит упомянуть заметку в газете ВЗГЛЯД (находящейся под патронатом МО РФ) так называемого на её страницах “независимого военного эксперта” Антона Лаврова, который, не смотря на полный провал сценария, продолжил вторить нарративу об участии Украины в ливийском конфликте на стороне сразу обеих сторон.

Но, что особо удручает, российскую пропаганду поддерживают и украинские СМИ. В частности, буквально сегодня, вместе с тем как были расставлены все точки над “i”, потерявшийся в пространстве и времени Илия Куса на Ліга.net опубликовал статью "Наемные самоубийцы. Украинские гражданские потери в чужих войнах" которую можно смело назвать глубоким копирайтом российских вбросов, на фоне разгромных материалов не только украинских авторов относительно этих событий. То есть, Илия намеренно предпочёл вариант дискредитации страны, в которой он выгребает бока, преподносимый российскими СМИ. Что же - красивый самоподпал, мы его давно ждали.

Кстати, стоит напомнить, что в 2012-2013 годах, перед началом операции Кремля по оккупации Крыма и части Донбасса, тема "украинских наемников" в Ливии и Сирии, которые будто бы воюют на стороне диктаторов и радикальных исламистов (проект ИГИЛ Асадом и Москвой ещё запущен не был), для российской пропаганды и кремлёвских спецслужб была одной из топовых наравне с "незаконными поставками оружия" в эти же страны. При этом все информационные поводы и фейки создавались российскими спецслужбами и разгонялись российской пропагандисткой машиной для дальнейшей дискредитации Украины на международной арене.

Особенно ярким был период сентябрь-ноябрь 2013 года, когда российская пропаганда формировала мнение, что вот буквально скоро в Крым вернутся крымские татары, которые воюют в Сирии на стороне исламистов против Асада и начнут уничтожать русскоязычное население и проводить диверсии на объектах ЧФ РФ в отместку России за поддержку сирийского режима.

Поэтому, как вторила тогда российская пропаганда и, например, блогер Эль-Мюрид (лучший друг Игоря Стрелкова - Гиркина), России надо быть готовым защитить своих соотечественников в Крыму. Но в феврале 2014 года концепция у россиян поменялась и уже русскоязычных крымчан спасали от "поездов с "Правым сектором, которые выехали на Крым".

Что же, тема Ил-76ТД не только в полной мере вскрыла новые информационные прокладки в Украине, но и в очередной раз напомнила об известных - старых, в том числе и по ту сторону и благодаря которым отчетливо в этой истории присмотрелся след МО РФ и в частности - ГРУ. Эта тема как нельзя лучше показала то, что даже настолько масштабный проект с явно весьма существенным вливанием средств, не удалось реализовать со сколь-нибудь сносным КПД.

А потому, разрывает мозжечки сейчас не только у работодателей, чей проект провалился, но и у исполнителей. Ведь тут речь идет не только о лишении дотаций и премий, но и полном забытье лишних звеньев в этой цепи. Какое звено забудут – покажет время. Но деградационным эффектом запоребрья, как явного, так и латентного, местного – доволен.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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