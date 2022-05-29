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Попытка России добиться ослабления международных санкций подчеркивает стресс, который санкции оказывают на путинский режим, - британская разведка
25 мая заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия готова предоставить гуманитарный коридор для судов, перевозящих продовольствие через Черное море, в обмен на отмену санкций.
Министр также попросил Украину разминировать территорию вокруг Одесского порта, чтобы разрешить проход судов.
Россия продемонстрировала, готова ли она использовать глобальную продовольственную безопасность в своих политических целях, а затем представить себя якобы разумным игроком и обвинить Запад во всех неудачах.
Источник: https://t.me/u_now/50945