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Попытка России добиться ослабления международных санкций подчеркивает стресс, который санкции оказывают на путинский режим, - британская разведка

Попытка России добиться ослабления международных санкций подчеркивает стресс, который санкции оказывают на путинский режим, - британская разведка

25 мая заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия готова предоставить гуманитарный коридор для судов, перевозящих продовольствие через Черное море, в обмен на отмену санкций.

Министр также попросил Украину разминировать территорию вокруг Одесского порта, чтобы разрешить проход судов.

Россия продемонстрировала, готова ли она использовать глобальную продовольственную безопасность в своих политических целях, а затем представить себя якобы разумным игроком и обвинить Запад во всех неудачах.

Источник: https://t.me/u_now/50945

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