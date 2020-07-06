Поради тим, кого не пустили на ЗНО через підозру на коронавірус

Випускники, яких не пустили на зовнішнє незалежне оцінювання через підозру на коронавірус, можуть написати заяву на участь у додатковій сесії.

Про це сказав в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко в інтерв'ю ZN.UA.

"Зазвичай на іспит не допускали тих, хто спізнювався. Нинішнього року до них додалися ті, хто не був допущений до тестування через підвищену температуру або ознаки ГРВІ. На ЗНО з математики таких було 12 осіб, із мови та літератури – 54. Але двері у виші для них не закрили, вони мають можливість подати документи й написати заяву на участь у додатковій сесії тестування", - наголосив експерт.

Як повідомлялося, основна сесія ЗНО у 2020 р. стартувала 25 червня тестуванням з математики. 30 червня відбулося ЗНО з української мови і літератури.

За даними в.о. директора УЦОЯО Валерія Бойка, на ЗНО з математики неявка становила 20%, з української мови — 26%.

Источник: ukrinform.ua

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