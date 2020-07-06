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Поради тим, кого не пустили на ЗНО через підозру на коронавірус

Поради тим, кого не пустили на ЗНО через підозру на коронавірус

Випускники, яких не пустили на зовнішнє незалежне оцінювання через підозру на коронавірус, можуть написати заяву на участь у додатковій сесії.

Про це сказав в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко в інтерв'ю ZN.UA.

"Зазвичай на іспит не допускали тих, хто спізнювався. Нинішнього року до них додалися ті, хто не був допущений до тестування через підвищену температуру або ознаки ГРВІ. На ЗНО з математики таких було 12 осіб, із мови та літератури – 54. Але двері у виші для них не закрили, вони мають можливість подати документи й написати заяву на участь у додатковій сесії тестування", - наголосив експерт.

Як повідомлялося, основна сесія ЗНО у 2020 р. стартувала 25 червня тестуванням з математики. 30 червня відбулося ЗНО з української мови і літератури.

За даними в.о. директора УЦОЯО Валерія Бойка, на ЗНО з математики неявка становила 20%, з української мови — 26%.

Источник: ukrinform.ua

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