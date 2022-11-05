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Поразительно, что некоторые люди в России все еще думают, что война их не коснется

Поразительно, что некоторые люди в России все еще думают, что война их не коснется

Уж их то на фронт не пошлют — возраст уже не тот, полом они не вышли или очень уж нужны они Родине в тылу.

Но вот завтра начнется Великое отступление (позорный драп) и начнется поиск виновных. А кто виноват? Ну не Путин же — он ведь спас Россию, опередив коварный удар противника всего на несколько часов. А так натовские танки уже были бы на Урале. Не мудрейший же Генштаб виноват — посмотрите сколько орденов на груди у наших генералов. Не наша же непобедимая армия. Конечно, не храбрейшие Гиркин, Пригожин, Кадыров, Суровикин. А кто тогда виноват?

А виноваты вы. Именно вы. Это вы нанесли Родине подлый удар в спину. Это ваши друзья и родственники позорно сбежали из России, предав ее в самый тяжелый момент. А вы их не остановили. Это вы не пошли добровольцем на фронт. Это вы не послали посылки с теплыми вещами нашим бесстрашным бойцам. Это вы не собрали денег на танковую колонну. Это вы распространяли панические слухи и ставили лайки сомнительным видео, снятым на подпольных квартирах. Значит вы и виноваты. Прррррредатели. А знаете, как поступают с предателями и паникерами в тяжелое военное время?

Джерело: https://t.me/ResistanceRF/1723

Новости портала «Весь Харьков»

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