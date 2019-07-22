«Портал в ад» на улице Лермонтовской: почему тротуар уходит под землю

Пока на улице Лермонтовской ремонтируют дорогу, беда пришла, откуда не ждали - две огромных пропасти глубиной более метра и шириной в несколько метров образовались на тротуаре. Автодорожники от пропастей открещиваются.

Представитель фирмы-подрядчика, который ремонтирует дорогу рядом, заверяет - они к пропасти на тротуаре никакого отношения не имеют. Это, по их словам, произошло еще утром, до начала работ - на месте прорвало трубу с горячей водой и все окутало паром.

Коммунальные работники пока успели только установить ограду.

Пешеходы пытаются протиснуться между ней и только что заасфальтированной дорогой. Место они уже окрестили "порталом в ад" - за характерный внешний вид

Сергей Кощичкин, менеджер

Вид такой внешний, похожий на... Не знаю, я, конечно, порталы в ад не видел, но тот, кто их видел, видит их где-то такими.

И пока прохожие иронизируют, местным уже не до шуток – больше всего их волнует то, что подобные глубокие ямы здесь являются постоянно, чуть ли не раз в месяц, и до сих пор ничего сделать с этим коммунальщикам не удалось.

Елена Артемова, учительница

Взагалі я вам скажу так: тут на вулиці Лермонтівській таке буває часто. Там далі була така яма, її залатали, латали раз, латали два, і, врешті-решт, востаннє це було десь у лютому або у березні, її знову залатали. Може, щось з вулицею не так, може, щось геологічне, може, з якимись там катаклізмами – здається, щось не так з вулицею.

Больше всего женщина волнуется за детей - ведь школа, в которой она работает, совсем рядом. Однако то, что яма, которая неожиданно появляется на тротуаре, может быть опасной, понимают не только взрослые, но и сами дети: шестилетний Миша только недавно пошел в школу, но такие провалы беспокоят и его.

Миша, первоклассник

-Небезпечна. - А чим, скажи? - Тим, що в неї можна впасти. І тим, що вона така, що в неї можуть впасти... майже всі можуть упасти, особливо люди, які неуважні.

А пока Миша объясняет, какие неприятности доставляют местным такие вот ямы, к месту подходят работники "Харьковских тепловых сетей". Они говорят, что горячая вода вырвалась из трубы через так называемый "свищ" - изъян в трубе, по форме напоминающий скважину.

Роман Рыбак, работник "ХТС"

Ну что ж, тут давление высокое, и свищом оно выбивает, и размывает это все. - А як воно ремонтується далі? - Сваркой, либо вот хомут под землей ставится.

А дальше, объясняет Роман, вода размывает супесь, на котором и расположена улица Лермонтовская - и вот так образуются такие пропасти. Однако когда точно закончится ремонт, он не знает.

Узнать это не удается и у чиновников - представители пресс-службы мэрии пока в отпуске, а телефон руководителя департамента не отвечает.

Агентство Телевидения Новости