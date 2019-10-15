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Портнов закликав амністувати беркутівців та розпочати слідство проти учасників Революції гідності

Портнов закликав амністувати беркутівців та розпочати слідство проти учасників Революції гідності

Екс-голова Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрій Портнов закликав генпрокурора Романа Рябошапку розпочати розслідування проти учасників Революції гідності за нібито організацію масових вбивств працівників правоохоронних органів. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі сам Андрій Портнов.

«Друзі, в країні вже півтора місяці, як призначений головний прокурор, але досі немає жодних його дії у справі Майдану. Думаю, не треба робити вигляд, що питання розсмокчеться сам собою. Досі в офісі прокуратури діє злочинна організація, метою якої була реабілітація осіб, причетних до розстрілів співробітників міліції і провокацій вбивств учасників Майдану, розкрадання зброї, захоплень військових частин і державних установ», – мовиться у повідомленні.

Портнов закликав генпрокурора публічно відповісти на питання чому «не звільнені функціонери майданного підрозділу ГПУ та на якій підставі триває суд над співробітниками «Беркута».

Він наголосив, що необхідно оголосити амністію співробітникам «Беркуту», яких звинувачують у вбивствах учасників Революції Гідності або розпочати розслідування проти майданівців.

Андрія Портнова пов’язують з главою Офісу президента України Андрієм Богданом і він неодноразово демонстрував значну поінформованість в матеріалах розслідувань правоохоронних органів та публікував непублічні данні, які стосуються слідства.

Источник: radiosvoboda.org

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