Пошкоджено 16-поверхівку та бізнес-центр: ДСНС працює на місцях ударів у Харкові

У Харкові рятувальники, комунальники та волонтери продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки російських безпілотників 9 червня.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок нічної атаки ударних БпЛА на Харків значних пошкоджень зазнали 16-поверховий житловий будинок та будівля бізнес-центру. Також пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, адміністративні та виробничі споруди.

З перших хвилин після ударів підрозділи ДСНС працювали на місцях влучань, ліквідовуючи пожежі та рятуючи людей. Сьогодні рятувальники й верхолази ДСНС спільно з комунальними службами та волонтерами продовжують роботи з ліквідації наслідків обстрілів.

За допомогою спеціальної техніки, обладнання та спорядження вони демонтують пошкоджені елементи будівель, розбирають аварійні конструкції та усувають загрозу їх подальшого руйнування. Головне завдання – максимально швидко зняти аварійність і забезпечити безпеку мешканців.

До проведення аварійно-відновлювальних робіт залучені підрозділи ДСНС Харківщини та Мобільного рятувального центру швидкого реагування «Донецьк-Луганськ» ДСНС України.

Агентство Телевидения Новости