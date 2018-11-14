Пошла проводить сына в школу, а попала в больницу. На школьном дворе женщины избили мать младшеклассника

Нравом суровее своих животных. Повалили на землю, били ногами в живот, а потом догнали и начали душить. И все это на школьном дворе. Именно так начала свой рассказ Татьяна. Она просто попыталась снять на видео, как женщина выгуливает своих животных в неустановленном месте - на школьном стадионе

Татьяна, пострадавшая

В этот момент она у меня вырвала телефон, я его попыталась забрать. Судя по всему, в этот момент она нанесла мне довольно таки сильный удар в живот. Я после кесарево, он такой шовчик – еще не зажил

Утром, когда женщина вела старшего ребенка в школу, мальчик испугался большой собаки, Татьяна попросила убрать животное и началась ссора. Драка происходила уже без ребенка, сын был в школе. Когда Татьяна попыталась бежать от обидчиков - те догнали ее втроем

Татьяна, пострадавшая

Сзади нападают первая. Вот так вот чуть-чуть обернулась и ее увидела, которая у меня вырывала телефон, она на меня нападает сзади и начинает душить … ну, я и поплыла, упала. Когда я уже прихожу в себя, вторая стоит, снимает на телефон и подбадривает первую… «давай ее, давай»

Спас Татьяну приезд правоохранителей, которых она вызвала еще в начале ссоры. Получить объяснения по поводу присутствия на территории школы собак от директора учреждения не удалось. На пороге учебного заведения съемочную группу встретил охранник

Сейчас директор выйдет. Все до свидания. – Директор точно выйдет? – Выйдет

Впрочем, директор так и не вышел. А вот местные жители уверяют - выгул собак здесь явление привычное. И действительно, буквально через 5 минут на территории школы появляются хозяева со своими собаками, без намордников и поводков. Увидев съемочную группу, хозяева животных решают прогулку здесь прекратитьАнастасия

А можно ли с собаками на территории школы гулять? – Ну, вообще, нет, мы поэтому быстро проходом идем. – А мы вот видели, что вы уже несколько минут тут – Да, игрались. – А как так получилось? - Бежали, пытались… блин, тяжело ее удержать, очень

По поводу драки в патрульную полицию поступало несколько сообщений о конфликте граждан. Все его участники обратились в полицию с заявлениями. Сейчас делом занимаются правоохранители Слободского отдела полиции, рассказали патрульные. А вот юристы советуют потерпевшей не останавливаться и довести дело до суда, ведь в отличие от выгула собак в неустановленном месте, когда речь идет о небольшом штрафе, избиение - это уже уголовное преступление

Роман Чумак, адвокат

В данной ситуации можно говорить о побоях и истязаниях, совершенных группой лиц. Это является отягощающим обстоятельством и за это предусмотрена ответственность виде ограничения свободы сроком до пяти лет. Если причинен вред здоровью – может быть предусмотрена дополнительная ответственность за легкие телесные повреждения, но об этом должно быть установлено с медицинской точки зрения, путем проведения соответствующей экспертизы

Впрочем, говорит Татьяна , пока адвоката не ищет, ведь дома двое маленьких детей, а где взять деньги и время на поиски хорошего специалиста она не знает.

Агентство Телевидения Новости