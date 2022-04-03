Посилюємо оборону на східному напрямку та на Донбасі — Зеленський

Не треба плекати пустих надій, що вони просто підуть з нашої землі. Ми можемо тільки вибороти мир, можемо отримати його в тяжких боях і паралельно — перемовинах, і паралельно — в щоденній енергічній праці, тому кожен з нас має продовжувати робити все, що може на всіх напрямках.

Наші захисники і захисниці продовжують повертати контроль над громадами у Київській та Чернігівській областях. Все більше українських національних прапорів у районах, які були тимчасово окуповані. Збройні сили України не відпускають загарбників без бою, наносячи вогневе ураження, знищують усіх, до кого дозволяють дотягнутися наші можливості.

Посилюємо оборону на східному напрямку та на Донбасі. Свідомі того, що ворог має резерви для посилення тиску на сході держави. В чому ціль російських військ? Вони хочуть захопити і Донбас, і південь України. В чому наша мета? Захистити нас, нашу свободу, нашу землю, наших людей.

Наші захисники і захисниці продовжують повертати контроль над громадами у Київській та Чернігівській областях. Все більше українських національних прапорів у районах, які були тимчасово окуповані

Наш героїчний Маріуполь продовжує стримувати значну частину ворожих сил. Завдяки цьому опору, мужності та стійкості інших наших міст Україна отримала безцінний час

Україна так і не отримала, поки що, достатньо сучасних західних протиракетних систем, літаків, того що могли надати партнери. Могли – і ще можуть

Уся Європа намагається зупинити війну. Повернути мир. Чому ж тоді офіційний Будапешт протиставляють усій Європі?

Політики йдуть - а правда залишається

Вдячний президенту Колумбії за підтримку і солідарність з Україною. Розширюється перелік країн, які чесно кажуть, що свобода має значення, а війна – має зупинитись

Відбулись переговори із премʼєр-міністром Британії Джонсоном. Домовились про нову оборонну підтримку для України, про посилення санкцій проти росії

Економічний фронт – це ще один напрямок нашої боротьби за Україну, людей. Обговорили з економічним блоком Кабінету міністрів та Офісу президента ситуацію з посівною, в енергетиці, основних галузях, із забезпеченням українців продуктами харчування, паливом

Підписав указ про відзначення державними нагородами наших героїв. 131 військовослужбовець Збройних Сил України, з них 9 посмертно.

Источник: telegram

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