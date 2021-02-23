После 4 месяцев комы скончалась травмированная в ДТП на проспекте Науки. В каком состоянии другие пострадавшие?

В больнице скорой и неотложной помощи скончалась пострадавшая в ДТП на проспекте Науки. Больше 3-х месяцев врачи боролись за ее жизнь, с момента аварии 61-летняя женщина находилась в реанимации. У нее диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму и переломы конечностей.

Елена Полещук, зам. главного врача Харк. больницы скорой и неотложной помощи (архив ноябрь 2020)

Состояние ее оценивалось - как на момент госпитализации, так и в настоящее время - крайне тяжелое. Стабильное, но все же крайне тяжелое

7 ноября прошлого года её и еще трех пешеходов, ожидавших зеленого сигнала светофора на островке безопасности сбил Фольксваген, за рулем которого был 22-летний Али Хэнди. В больницу тогда госпитализировали троих.

У 10-летнего мальчика и его 48-летнего отца диагностировали многочисленные переломы. Состояние последнего сейчас удовлетворительное, а у мальчика все еще продолжается процесс реабилитации. Врачи прооперировали его и сейчас есть надежда, что состояние его здоровья полностью восстановится.

Игорь Черняк, адвокат потерпевших

Представники підозрюваних, на скільки мені відомо, виходили лише через декілька тижнів після ДТП. Оголошували, що вони готові допомагати хлопчику в реабілітації, але батькам хлопчика вони не допомагали. Частково вони намагалися допомагати в лікуванні померлої, але це була незначна сума і основний тягар на себе взяло місто

В связи со смертью травмированной, правоохранители решают вопрос об изменении ранее сообщенных подозрений, говорят в пресс-службе Нацполиции. Но расследование, по-прежнему будет проводиться по части 2 статьи 286 УК. Поскольку эта статья предусматривает как последствия в виде тяжелых повреждений, так и смерть пострадавшего в ДТП.

Но вместе с этим, отмечают в прокуратуре, смерть является отягчающим обстоятельством, которое может повлиять как на приговор суда, так и на продление меры пресечения подозреваемым.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры

В подальшому це також буде впливати на продовження запобіжного заходу особам, оскільки ситуація, яка виникла у зв’язку зі смертю особи в лікарні вона зробить це правопорушення ще більш тяжким

При этом позиция стороны защиты пострадавших, говорит Игорь Черняк, остается неизменной. И есть надежда, говорит Черняк, что в ближайший месяц досудебное расследование завершат и дело передадут в суд для рассмотрения по существу.

Игорь Черняк, адвокат потерпевших

Ми вважаємо, що особа має бути притягнута до відповідальності. Має бути максимально можлива санкція, яка передбачена в законі і до будь-якого примирення сторона потерпілих не готова

Водителя Фольксваген Пассат задержали сразу после ДТП. Али Хэнди признал вину в аварии, но уверял, что во время движения его ударил другой автомобиль. Сейчас он находится под стражей. Впоследствии по делу о ДТП появился второй подозреваемый - водитель Volkswagen Jetta. К нему избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Если вину подозреваемых докажут в суде им грозит до 8 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости