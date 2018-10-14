Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:20
Просмотров: 122

После атаки на Facebook хакеры получили данные 29 млн пользователей

После атаки на Facebook хакеры получили данные 29 млн пользователей

Злоумышленники получили доступ к контактным данным 29 млн пользователей социальной сети Facebook.

Об этом сообщила компания в своем блоге.

Две недели назад появилась информация о том, что хакеры нашли в Facebook уязвимость, которая потенциально угрожала 50 миллионам человек. Компания теперь установила, что это число оказалось меньше.

"Дыра" находилась в коде функции "посмотреть как". Ошибка в коде позволяла украсть уникальный ключ пользователя – токен – который генерируется для того, чтобы не надо было каждый раз вводить пароль заново.

Это позволило злоумышленникам украсть токены 400 тысяч человек и их друзей, друзей этих друзей, и так далее. Всего злоумышленники получили доступ к аккаунтам 30 млн пользователей.

В аккаунтах 15 млн пользователей злоумышленники получили доступ к имени и контактным данным, включая номер телефона, адрес электронной почты. У 14 млн – к контактным данным, а также к другой информации, которую люди указывали в своих профилях. Из профилей 1 млн человек злоумышленники не получили никакой информации.

На специальной странице пользователи могут проверить, пострадал ли их аккаунт от уязвимости.

Атака хакеров не затронула Messenger, Messenger Kids, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Pages, платежи, сторонние приложения, учетные записи рекламодателей и разработчиков.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: Facebook

Читайте ещё:

Facebook начал проверять достоверность фото и видео
14.09.2018 15:00    169
Каким будет приложение для знакомств от Facebook
07.09.2018 09:39    186
Вбити YouTube. Facebook запускає свій міжнародний відеосервіс
30.08.2018 06:45    205
Facebook удалил более 600 страниц, которые занимались дезинформацией
22.08.2018 11:04    132
Акції Facebook впали на 24% — акціонери пропонують звільнити Марка Цукерберга
26.07.2018 14:49    201
Стало известно, какие данные собирает Facebook о пользователях
13.06.2018 13:18    318
В России вслед за Telegram заблокировали IP-адреса Facebook, Twitter и "ВКонтакте"
27.04.2018 12:45    263
Основатель Facebook попросил прощения за скандал с утечкой данных пользователей
10.04.2018 11:55    240
Сооснователь Apple Стив Возняк присоединился к бойкоту Facebook
10.04.2018 00:02    443
Facebook упрощает настройки приватности
29.03.2018 10:47    337
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 