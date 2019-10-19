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После длительного перерыва боевики на Донбассе ударили из тяжелой артиллерии

После длительного перерыва боевики на Донбассе ударили из тяжелой артиллерии

Незаконные вооруженные формирования после длительного перерыва применили тяжелую артиллерию запрещенную минского договоренностями в районе Операции объединенных сил.

Источник: Facebook-страница Операции объединенных сил

Дословно: "17 октября противник совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новолуганское, Лебединский, Гладосово, Водяное и Авдеевка, применив запрещенную минскими договоренностями артиллерию калибра 122 мм (16 снарядов), минометы калибра 120 мм (13 мин) и минометы калибра 82 мм (38 мин).

Кроме того, НВФ РФ, вчера (17 октября) коварно осуществили два обстрелы из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм (8 мин) и 82 мм (5 мин) на участке разведения №2 Золотое-4".

Детали: Минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.

Что было раньше: 16 октября Зеленский отметил, что в Золотом и Петровском, где планируется продолжить разведение сил, два дня не было выстрелов.

Предыстория:

• 1 октября ТКГ в Минске договорилась развести силы вблизи Петровского и Золотого. Украина согласилась на решение конфликта на востоке по "формуле Штайнмайера", согласно которой после вывода войск и законных выборов там начнет действовать закон о статусе этого региона.

• Киев надеется после успешного разведения сил на трех участках (Станица Луганская, Золотое, Петровское) начать разведение сил на всей территории востока Украины.

• Разведение в Петровском и Золотом должно было начаться 7 октября, но не началось, поскольку боевики обстреляли участок разведения сил. Для начала процесса разведения тишина должна продержаться не менее 7 дней.

• По одному из вариантов разведения, в "серую зону" могут попасть ряд населенных пунктов с обеих сторон линии разграничения – и подконтрольные Киеву, и подконтрольные боевикам.

• Из-за "формулы Штайнмайера" по Украине прокатилась волна акций протеста под лозунгом "Нет капитуляции".

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: война, ордло

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