Смотрите, россияне, какое дело. На сегодняшний день полутона, которые вы добавляли в свои войны и вещали про «не все так однозначно», исчезли. Осталось только черное и белое. И больше не существует чего-то неочевидного, требующего каких-то доказательств. Как бы вы не пыжились в своих телевизорах про «провокации британских спецслужб». Все это не работает.

Мир поделился на цивилизацию, которая почти всей планетой выступает против вас, и, собственно, россию с ее миньонами, которых она шантажом и угрозами держит в рамках нужной позиции.

Украину поддерживают все цивилизованные страны, всемирно известные писатели, актеры, ученые, режиссеры, спортсмены, музыканты, художники и бизнесмены. Даже Швейцария, которая оставалась нейтральной с 1815 года, выступила с пакетом санкций.

А вас кто? Эритрея, Алжир, Бурунди, Габон, Эфиопия, Башар Асад, Лукашенко и Басков с Киркоровым. Ну и Чичерина, конечно же.

Это тот уровень, тот финал, которого вы достигли за все эти годы. Вместо развития страны, ее социального уровня, технологического, правового и экономического, вместо выстраивания здоровых международных отношений, вы скатились до союза с самыми бедными и неразвитыми странами. Да и ваше собственное население, на которое, в принципе, даже вам самим наплевать, остается в большинстве своем за чертой бедности.

И все эти войны, которые вы развязываете раз за разом – от неспособности развиваться и созидать. Пока все украинцы ждут окончания войны, чтоб начать строить свои города заново, вы лишь продолжаете производить ненависть, убийства и разрушения.

И вас за это наказывают всем цивилизованным миром. Не потому что кто-то там "русофобы", а потому что вы мрази и ублюдки. Каждому из вас придется заплатить за преступления против Украины и украинцев.

Источник: https://t.me/vekha/35955

Автор: Дмитрий Коган, журналист

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