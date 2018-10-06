После продажи на аукционе картина Бэнкси стоимостью более 1 миллиона долларов самоуничтожилась

Картина Бэнкси "Девочка с шаром" была разрезана встроенным в раму шредером сразу же после того, как ее продали на аукционе Sotheby's за 1,04 миллиона фунтов стерлингов (1,4 миллиона долларов).

Об этом сообщает The Art Newspaper.

Самоуничтожение картины началось сразу же после удара молотка, который возвестил о завершении аукциона.

"Девочка с шаром" была одной из самых известных картин Бэнкси. На аукционе продавалась версия, написанная им в 2006 году на полотне аэрозольными и акриловыми красками. Согласно описанию на сайте Sotheby's, картина продавалась в авторской раме.

"Похоже, что нас только "отбенксили", - прокомментировал ситуацию руководитель отделения современного искусства аукциона Алекс Бранчик. - Теперь мы пытаемся понять, что это означает в контексте аукциона. Разрезание теперь часть работы", - добавил он.

В единственном официальном аккаунте Бэнкси в Инстаграме, опубликовали фотографию с аукциона с комментарием "шло, шло и ушло".

Напомним, в Киеве в ночь на 27 июля появилось граффити, подписанное таинственным уличным художником Бэнкси. На граффити изображен орел с двумя головами, каждая из которых напоминает пистолет с бензиновой автозаправки.

Граффити появилось в ночь выступления в Киеве легендарной британской группы Massive Attack. Некоторые фанаты Бэнкси утверждают, что уличным художником может быть музыкант группы Роберт Дель Наджа. Города, где выступали Massive Attack, часто совпадают с местами, где появляются рисунки Бэнкси. К тому же, Дель Наджа сам является художником граффити и рисовал обложки для альбомов своей группы.

Издание "Небоскреб" направило запрос на официальный сайт художника, чтобы подтвердить или опровергнуть подлинность изображения. В ответ пришло письмо с информацией, что это не рисунок Бэнкси.

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