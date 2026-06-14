После скандала в польском городе Кельце активисты выкупают транспорт для Винницы

Речь идет о 15 подержанных автобусах, которые раньше планировали передать украинскому городу. Польские активисты хотят собрать 500 тысяч злотых, чтобы выкупить их самостоятельно.

Если передать автобусы не удастся, средства будут направлены на защиту украинских гражданских от российских атак.

Конфликт возник из-за требования части депутатов переименовать в Виннице улицу Степана Бандеры. Поэтому мэр Сергей Моргунов отозвал запрос, чтобы помощь не стала политическим торгом.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/68989

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