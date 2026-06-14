Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:10
Просмотров: 65

После скандала в польском городе Кельце активисты выкупают транспорт для Винницы

После скандала в польском городе Кельце активисты выкупают транспорт для Винницы

Речь идет о 15 подержанных автобусах, которые раньше планировали передать украинскому городу. Польские активисты хотят собрать 500 тысяч злотых, чтобы выкупить их самостоятельно.

Если передать автобусы не удастся, средства будут направлены на защиту украинских гражданских от российских атак.

Конфликт возник из-за требования части депутатов переименовать в Виннице улицу Степана Бандеры. Поэтому мэр Сергей Моргунов отозвал запрос, чтобы помощь не стала политическим торгом.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/68989

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У Києві затримали чоловіка, який продавав через поштомати перероблену бойову зброю
Сегодня 10:54    38
Знайти, наздогнати, знищити — екшн з фронту від спецпризначенців ГУР
Сегодня 10:42    43
5 років відсидить мешканець Павлограда, який публікував, де ТЦК роздає повістки
Сегодня 10:31    50
"Зняття вроків онлайн": у Києві судитимуть псевдоворожок, які ошукали потерпілих на 800 тисяч
Сегодня 09:59    74
Можуть обікрасти через SIM-карту: у ПриватБанку застерегли клієнтів
Сегодня 08:57    102
«Сталевий Кордон» працює на Курському та Північно-Слобожанському напрямках (ВІДЕО)
Сегодня 08:49    95
Про наш бомбо-скид хм... "Анальний каратель" написав навіть англомовний Forbes
Сегодня 08:45    118
Шахраї масово копіюють Rozetka: як українців залишають без грошей і товарів
Сегодня 08:34    103
Українські санкції за ніч
Сегодня 08:30    119
Україна провела випробування, під час якого повністю автономні дрони знищили російських військових
Сегодня 08:26    104
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 