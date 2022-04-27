Последний SOS мученического Мариуполя

Мир ХХІ века облетели ужасающие фотографии из осажденного российскими варварами украинского города Мариуполя. На этот раз все человечество увидело не только чернеющие остовы уничтоженных за два месяца блокады города жилых домов, а невыносимые кадры мучений защитников Мариуполя и около двух тысяч гражданских лиц в убежищах "Азовстали". Здесь в подземном госпитале без медикаментов и в условиях полной антисанитарии врачи прилагают все усилия чтобы спасти жизни раненых и больных людей. Глубокие раны бойцов, лежащих на бетонном полу, буквально гниют, нанося невыносимые страдания. Грязные бинты с запечённой кровью нечем заменить, перевязки попросту нечем делать. Операции проводятся без наркоза и нормальной дезинфекции. О чем говорить, когда даже нет доступа к любой воде. Такая же катастрофа с продовольствием. Непередаваемую людскую трагедию должно остановить. Необходима неотложная эвакуация, спасать нужно немедленно, ведь каждая минута это чья-то жизнь.

Все упирается в позицию российского руководства, которое получает экстаз от людских мучений и агонии. Путин после рапорта Шойгу 21 апреля об "освобождении", т.е. уничтожении Мариуполя, не очень озабочен судьбой местного населения. Кремль интересуют виртуальные победы, в духе " объявили – значит, победили". Никто не имеет права обсуждать "успехи" "спецоперации". При этом скрывается, что оккупационная администрация сидит не в самом городе, а в соседнем городке Мангуш. В Мариуполь "чиновники-освободители" высовываются ради фотосессий под охраной одной из российских ЧВК.

Что характерно, путинское заявление про отказ от штурма "Азовстали" – это очередная наглая ложь. На комбинат продолжают без остановки сыпаться снаряды и бомбы. Он находится под беспрерывным огнем. Даже в страстную пятницу и на Пасху российский агрессор свирепо продолжал убивать защитников Мариуполя.

При этом Вселенский Патриарх Варфоломей в своей проповеди после праздничного Пасхального богослужения призвал разблокировать гуманитарные коридоры, в т.ч. для осуществления эвакуации граждан в окруженном войсками РФ Мариуполе.

Варфоломей призвал к немедленному прекращению войны РФ против Украины, которая "подрывает человеческое достоинство и является провокационным нарушением заповеди Господней о любви к ближнему".

Ещё в марте Папа Римский Франциск призывал Москву остановить убийства детей, невинного и безоружного гражданского населения. Для этого не существует никаких стратегических причин, которыми это можно обосновать. Сбылось печальное предостережение главы Ватикана: Путин превратил Мариуполь в кладбище.

Даже после этого российский диктатор в глаза генсеку ООН садистски заявляет: "Завод "Азовсталь" в Мариуполе полностью изолирован, но боевые действия в нем не ведутся". Гутерреш снова предложил содействие ООН для спасения защитников Мариуполя. Он отметил, что ООН готова за два-три дня провести оценку ситуации на "Азовстали" для организации эвакуации гражданских лиц и стать гарантом эвакуации людей из осажденного города.

Это важное послание к Путину. Действительно защитники Мариуполя в отчаянном положении. Их муки за пределами людского осознания. Но каким извергом сам Путин выглядит в глазах мира, на суде истории мученический Мариуполь закрепит за ним несмываемую печать окаянного мясника. Возможно, если Путин внемлет призывам мирового сообщества и даст разрешение на безопасный коридор для эвакуации, то это заронит и самой России какую-то надежду на возрождение в ней человечности.

Источник: https://t.me/sytosokrata/603

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