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Последствия войны в Украине вынуждают МВФ ухудшить прогнозы на 2022 год для 143 стран

Последствия войны в Украине вынуждают МВФ ухудшить прогнозы на 2022 год для 143 стран

Последствия войны в Украине вынуждают МВФ ухудшить прогнозы на 2022 год для 143 стран, на долю которых приходится 86% мирового ВВП, – директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

Среди государств, экономические перспективы которых понизились, – импортеры продовольствия и энергоресурсов в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

Хотя рост цен на сырье благоприятен для многих экспортеров нефти, газа и металлов, они же страдают от возросшей неопределенности, и их выигрыш не может компенсировать ослабление мировой экономики.

Как отметила Георгиева, украино-российский конфликт рискует подорвать восстановление мировой экономики от последствий пандемии:

«Проще говоря, нас ждет кризис на фоне кризиса. Ударные волны от вторжения России в Украину, разрушения украинской экономики распространяются по всему миру».

Судьба мировой экономики непонятна с учетом риска эскалации конфликта и новых санкций. Сегодняшний политический климат «является наиболее сложным на нашем веку».

Источник: https://t.me/truexanewsua/41543

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