Послы G7 предостерегли: "подрыв" Нацбанка поставит под угрозу реформы в Украине

Послы государств "Большой семерки" прокомментировали заявление главы Нацбанка Якова Смолия об отставке, заявив, что подрыв независимости этого института может стать большим шагом назад.

Соответствующее сообщение размещено в Twitter на странице «Послы G7 за реформы в Украине».

«Независимый Нацбанк - фундаментальное достижение для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подрыв этого важнейшего института был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку.

Как сообщалось, глава Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

В свою очередь в Офисе Президента Украины заверили, что Правление Нацбанка будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности.

Источник: ukrinform.ru

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