Посол Израиля объяснил закрытие дипведомства в Украине

Посол Израиля в Украине Йоэль Лион объяснил причину временного закрытия дипломатического ведомства и выразил надежду, что кризис с Министерством финансов страны быстро решится.

Об этом посол написал на своей странице в Facebook.

"Мы были вынуждены закрыть все посольства по всему миру, поскольку нам было отказано в базовой финансовой почве, которая служила для надлежащего выполнения нашей работы. Израильская дипломатия является важным аспектом нашей национальной безопасности, мы являемся преданными государственными служащими и надеемся, что этот кризис будет немедленно решен", - значил Лион.

Источник: prm.ua

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