Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:57
Просмотров: 61

Посол Израиля объяснил закрытие дипведомства в Украине

Посол Израиля объяснил закрытие дипведомства в Украине

Посол Израиля в Украине Йоэль Лион объяснил причину временного закрытия дипломатического ведомства и выразил надежду, что кризис с Министерством финансов страны быстро решится.

Об этом посол написал на своей странице в Facebook.

"Мы были вынуждены закрыть все посольства по всему миру, поскольку нам было отказано в базовой финансовой почве, которая служила для надлежащего выполнения нашей работы. Израильская дипломатия является важным аспектом нашей национальной безопасности, мы являемся преданными государственными служащими и надеемся, что этот кризис будет немедленно решен", - значил Лион.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Чили продолжаются массовые протесты: полиция применила водометы и газ
30.10.2019 08:17    68
Израиль готовит новую космическую экспедицию на Луну
27.10.2019 10:00    120
В Киеве требовали легализовать медицинский каннабис
27.10.2019 09:47    119
Движение сопротивления капитуляции проведет форум государственных сил и вече в День Достоинства
26.10.2019 11:50    185
Акція проти «формули Штайнмаєра»: троє нардепів від «Слуги народу» відмовились виходити на сцену
21.10.2019 06:33    685
Официальное заявление пресс-службы сети АЗК WOG по поводу блокировки АЗК в Харькове
20.10.2019 10:18    279
“Нет капитуляции”: в Харькове люди соберутся на разговор с депутатами
19.10.2019 06:40    250
Беспорядки в Барселоне испанская власть направляет в Каталонию сотни бойцов спецназа
18.10.2019 10:06    226
Протести в Барселоні: десятки людей постраждали, понад 50 – затримані
17.10.2019 09:08    151
Барселона в дыму или эти знакомые мотивы беспорядков
16.10.2019 09:59    254
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 