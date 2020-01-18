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Посол США в ОБСЕ сообщил подробности пыток украинских пленных в РФ

Посол США в ОБСЕ сообщил подробности пыток украинских пленных в РФ

Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор раскритиковал жестокое обращение России с украинскими пленными. Согласно докладу ООН за декабрь 2019 года, они пострадали от «электрошоков, угроз сексуального насилия, удушения, и избиения».

Указанные пленные были освобождены в ходе сентябрьского обмена задержанными между Россией и Украиной.

«Я боюсь, что десятки украинских политзаключенных, которые все еще содержатся в России, могут подвергаться такому же жестокому обращению», — заявил Гилмор.

Кроме того, он призвал Россию освободить заключенных и вернуть их в свои дома и семьи.

Затем посол Гилмор осветил дело Олега Приходько, гражданина Украины, который мирно воспользовался своим правом на свободу слова, протестуя против российской оккупации. В ответ российские власти заключили в тюрьму Приходько по обвинению в «терроризме» и недавно продлили срок его содержания под стражей до февраля.

Подчеркнув, что российские власти жестоко обращаются с заключенными, посол Гилмор призвал Россию дать указание своим доверенным лицам прекратить преследование членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) в Украине. В дополнение к ограничению движения наблюдателей СММ, Гилмор привел несколько примеров глушения радиосвязи или стрельбы по БПЛА Миссии.

Посол настоятельно призвал все стороны уделять приоритетное внимание охране наблюдателей. «Поскольку СММ является глазами и ушами всего мира на востоке Украины, обеспечение ее потребностей должно быть приоритетом для всех», — заключил Гилмор.

Источник: sprotyv.info

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Темы: война, ОБСЕ, США

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