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Посол Украины раскритиковал Израиль из-за переговоров с Лавровым

Посол Украины раскритиковал Израиль из-за переговоров с Лавровым

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подверг критике диалог израильского министра иностранных дел Эли Коэна с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам Корнийчука, разговор с Лавровым свидетельствует об изменении политики страны, особенно на фоне того, что израильские дипломаты не говорили с Лавровым с начала войны.

Кроме того, Израиль никак не осуждает массированные удары по критической инфраструктуре Украины.

«Израиль уникален с точки зрения наших партнеров. Он молчит», — проккоментировал Корнийчук.

Согласно информации, Коэн передал Лаврову послание от государственного секретаря США Энтони Блинкена относительно того, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов выступить посредником, если одна из сторон обратится к нему по этому вопросу.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11558

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