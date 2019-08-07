Посольство Сполучених Штатів в Україні попередило про загрозу безпеці на всій території
Оповещение службы безопасности: посольство США в Киеве, Украина (2 августа 2019 г.)
ИГИЛ и другие экстремистские группы, как правило, используют праздничные периоды для продвижения своей повестки дня и проведения атак. Праздники и период, предшествующий этому празднику, могут быть целевыми. В августе примеры исламского праздника Ид-аль-Адха (11-12 августа) и Дня независимости Украины (24 августа). Места, на которые обычно нацелены, - это многолюдные места, такие как общественные мероприятия, ночные клубы, митинги или другие места, где собираются люди. В эти периоды важно быть бдительными и использовать хорошие практики ситуационной осведомленности.
Действия для принятия:
Избегайте демонстраций.
Следите за обновлениями на локальных носителях.
Будь в курсе своего окружения.
Будьте бдительны в местах, часто посещаемых туристами / западниками.
Просмотрите ваши личные планы безопасности.
Носите правильную идентификацию.
Помощь:
Посольство США - Киев, Украина
+ 380-44-521-5566
+ 380-44-521-5000 (в нерабочее время)
Источник: usembassy.gov
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