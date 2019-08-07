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Посольство Сполучених Штатів в Україні попередило про загрозу безпеці на всій території

Посольство Сполучених Штатів в Україні попередило про загрозу безпеці на всій території

Оповещение службы безопасности: посольство США в Киеве, Украина (2 августа 2019 г.)

ИГИЛ и другие экстремистские группы, как правило, используют праздничные периоды для продвижения своей повестки дня и проведения атак. Праздники и период, предшествующий этому празднику, могут быть целевыми. В августе примеры исламского праздника Ид-аль-Адха (11-12 августа) и Дня независимости Украины (24 августа). Места, на которые обычно нацелены, - это многолюдные места, такие как общественные мероприятия, ночные клубы, митинги или другие места, где собираются люди. В эти периоды важно быть бдительными и использовать хорошие практики ситуационной осведомленности.

Действия для принятия:

Избегайте демонстраций.

Следите за обновлениями на локальных носителях.

Будь в курсе своего окружения.

Будьте бдительны в местах, часто посещаемых туристами / западниками.

Просмотрите ваши личные планы безопасности.

Носите правильную идентификацию.

Помощь:

Посольство США - Киев, Украина

+ 380-44-521-5566

+ 380-44-521-5000 (в нерабочее время)

Источник: usembassy.gov

Перевод: google.com

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: США, Украина

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