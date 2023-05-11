На приёме рф посольства 9 мая со стороны Германии присутствовали:

- последний генсек ГДР Эгон Кренц,

- один из партии Левых Клаус Эрнст,

- двое из праворадикальной АдГ Александр Гауланд и Тино Хрупалла

- и бывший канцлер Герхард Шрёдер с женой.

С остальными понятно. А вот с Герхардом не понятно: просто говнистость или компромат держат?

Кстати: особенно интересно приглашение важной шишки из АдГ, Александра Гауланда. Этот тип стал известен, что призывал гордиться достижениями солдат Вермахта во второй мировой войне.

Но очевидно тут посольству России уже ничего не мешает.

Джерело: @A_Ra_Berlin

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