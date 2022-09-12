Постачання зброї та вступ до ЄС. Про що говорили на форумі Ялтинської європейської стратегії

У Києві проходить щорічна міжнародна конференція українських і закордонних політиків. Головні заяви, озвучені під час неї, зібрав Центр стратегічних комунікацій зі ЗМІ.

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● Шлях до повернення всієї нашої території з кожним днем він стає дедалі чіткішим. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський:

- Ми не можемо дозволити собі зупинитися. Це мій головний сигнал усім, хто десь там щось думає.

● Україна має амбіцію вступити до ЄС за два роки, розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль:

- Ми проаналізували, як інші країни проходили цей шлях. Він займав 5, 7, 8 років. Ми маємо амбіцію максимум за два роки пройти цей шлях та стати повноцінною частиною ЄС.

● ЗСУ мають самі визначати свої завдання та свої дії щодо того, що робити із територіями, окупованими в 2014-2015 роках. Такою думкою поділився радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

- Цей контрнаступ показує, що не можна просто заявити, що рф назавжди зайняла окуповані території та нав’яже їм свій політичний лад. Це важливий сигнал як на військово-тактичному, так і на політико-дипломатичному рівні.

● Німеччина постачатиме Україні зброю стільки, скільки це буде потрібно, заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок. За її словами, до 24 лютого німці не робили цього, бо думали, що постачання зброї може стати причиною нападу росії.

Джерело: https://t.me/spravdi/16953

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