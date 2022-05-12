Постійні обстріли та численні пожежі: як минула ніч у найгарячіших точках України
● На Харківщині
Окупанти здійснили авіаналіт на село Новий Мерчик – одна людина отримала серйозні поранення та опіки. Також є постраждалий внаслідок обстрілу Лозівського району.
Усі спроби наступу росіян на Ізюмському напрямку – безуспішні.
● На Луганщині
Росіяни намагаються повністю узяти під контроль Рубіжне, перекрити трасу Лисичанськ-Бахмут та захопити Сєвєродонецьк. Тривають бої у Білогорівці. За добу пошкоджень зазнали 24 житлових будинки.
● На Донеччині
Українські захисники відбили спроби прориву в районі Торецької територіальної громади. 11 травня ворог обстріляв касетними снарядами фенольний завод у Нью-Йорку – дві людини поранені. Сьогодні росіяни вдарили по Світлодарську – є влучання в багатоповерховий будинок.
Вночі і зранку були артилерійські обстріли Авдіївки і Очеретинської ТГ. В результаті – є пошкодження і загоряння приватних будинків.
● На Херсонщині
Ворог обстріляв з «Градів» села Калинівської та Великоолександрівської територіальних громад – пошкоджені будинки. Внаслідок обстрілів та вибухів горять вісім гектарів лісу.
● На Миколаївщині
Росіяни обстріляли обстріл Нововасилівку, внаслідок чого сталася пожежа у житловому будинку. Окупанти також вдарили по Березнегуватській громаді. Там частково пошкоджені житлові будинки та поранена одна жінка.
У Миколаєві обстрілу зазнала територія Балабанівського лісу. Вранці надійшло повідомлення про обстріл в Корабельному районі міста – пошкоджено побутовий газопровід.
Источник: https://t.me/spravdi/8000