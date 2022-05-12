Постійні обстріли та численні пожежі: як минула ніч у найгарячіших точках України

● На Харківщині

Окупанти здійснили авіаналіт на село Новий Мерчик – одна людина отримала серйозні поранення та опіки. Також є постраждалий внаслідок обстрілу Лозівського району.

Усі спроби наступу росіян на Ізюмському напрямку – безуспішні.

● На Луганщині

Росіяни намагаються повністю узяти під контроль Рубіжне, перекрити трасу Лисичанськ-Бахмут та захопити Сєвєродонецьк. Тривають бої у Білогорівці. За добу пошкоджень зазнали 24 житлових будинки.

● На Донеччині

Українські захисники відбили спроби прориву в районі Торецької територіальної громади. 11 травня ворог обстріляв касетними снарядами фенольний завод у Нью-Йорку – дві людини поранені. Сьогодні росіяни вдарили по Світлодарську – є влучання в багатоповерховий будинок.

Вночі і зранку були артилерійські обстріли Авдіївки і Очеретинської ТГ. В результаті – є пошкодження і загоряння приватних будинків.

● На Херсонщині

Ворог обстріляв з «Градів» села Калинівської та Великоолександрівської територіальних громад – пошкоджені будинки. Внаслідок обстрілів та вибухів горять вісім гектарів лісу.

● На Миколаївщині

Росіяни обстріляли обстріл Нововасилівку, внаслідок чого сталася пожежа у житловому будинку. Окупанти також вдарили по Березнегуватській громаді. Там частково пошкоджені житлові будинки та поранена одна жінка.

У Миколаєві обстрілу зазнала територія Балабанівського лісу. Вранці надійшло повідомлення про обстріл в Корабельному районі міста – пошкоджено побутовий газопровід.

Источник: https://t.me/spravdi/8000

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