Постійна комісія Ради ФПУ з питань рівності прав жінок і чоловіків вимагає відставки Г. Третьякової

Від імені профспілкової спільноти і її жіночих осередків у заяві Постійної комісії Ради Федерації профспілок України з питань рівності прав жінок і чоловіків висловлюється засудження антисоціальної та антигуманної позиції Голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової.

У Відкритому листі Комісії до Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова пропонується на підставі статті 83 Регламенту Верховної Ради України, частини третьої статті 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» доручити Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України розглянути пропозицію про її відкликання з посади Голови зазначеного Комітету (аргументація - у додатках та у відео-матеріалі).

Текст Заяви

Відкритий лист

Департамент профспілкового руху та зв’язків з громадськими організаціями

Источник: fpsu.org.ua

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