Постпред России в OOН всё пытается найти крайние пределы цинизма - обвинил Украину
Постпред России в OOН всё пытается найти крайние пределы цинизма обвинил Украину в попаданиях по жилым домам.
Небензя заявил, что виновата совсем не Россия, выпустившая только вчера 70 ракет, а украинские ПВO.
«Oбломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась».
Также он заявил, что удары наносятся "для ослабления и уничтожения военного потенциала наших противников" и "в ответ на накачку этой страны западным оружием".
Объекты энергетической инфраструктуры, по его утверждению "используются в целях военного снабжения украинских частей оружием, прежде всего западным, обеспечения логистики и связи".
Также Небензя заявил, что Россия таким образом добивается переговоров с Украиной.
Реальность превосходит любые фантазии. Даже если это фантазии Кафки и Оруэлла.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/6653