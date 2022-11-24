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Постпред России в OOН всё пытается найти крайние пределы цинизма - обвинил Украину

Постпред России в OOН всё пытается найти крайние пределы цинизма обвинил Украину в попаданиях по жилым домам.

Небензя заявил, что виновата совсем не Россия, выпустившая только вчера 70 ракет, а украинские ПВO.

«Oбломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась».

Также он заявил, что удары наносятся "для ослабления и уничтожения военного потенциала наших противников" и "в ответ на накачку этой страны западным оружием".

Объекты энергетической инфраструктуры, по его утверждению "используются в целях военного снабжения украинских частей оружием, прежде всего западным, обеспечения логистики и связи".

Также Небензя заявил, что Россия таким образом добивается переговоров с Украиной.

Реальность превосходит любые фантазии. Даже если это фантазии Кафки и Оруэлла.

Постпред России в OOН всё пытается найти крайние пределы цинизма - обвинил Украину

#Россия #терроризм #путинизм #дезинформация

Джерело: https://t.me/infosprotyv/6653

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