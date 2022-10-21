Постраждалих внаслідок ранкових обстрілів Харкова – вже 9

Внаслідок повторного ракетного удару по Київському району Харкова 3 людей отримали поранення. Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Стан постраждалих – середній та легкий, загрози життю немає.

Нагадаємо, вранці 21 жовтня окупанти двічі обстріляли Харків: це сталося близько 8ї та близько 10ї ранку.За попередніми даними, під обстріл потрапило одно з підприємств в Київському районі: шестеро людей отримали травми та були госпіталізовані.

«Попередньо, потрапляння в адміністративно-виробничу будівлю, що розташована на території. Є руйнування. Їх ступінь і чи є постраждалі внаслідок ворожого обстрілу встановлює ДСНС», написав мер Харкова Терехов.

За даними ХОВА, поранення отримали 4 жінки та 2 чоловіків, працівникипошкодженого підприємства. Стан постраждалих середній, загрози життю немає.

За кілька годин в Киевскому району знов пролунали вибухи.

Агентство Телевидения Новости