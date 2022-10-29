«Потемкин презирал бы путина и все, что тот делает»

Это слова историка Саймона Себаг-Монтефиоре в заметке NYT о похищении предателями и колаборантами останков князя Потемкина из Херсона. Газета немного удивляется, что расхитители гробницы даже не пытаются скрыть свое преступление, а бравируют им.

(https://www.nytimes.com/2022/10/27/world/europe/ukraine-russia-potemkin-bones.html?searchResultPosition=1)

Себаг-Монтефиоре – автор книги “Екатерина Великая и Потемкин”. Она написана в начале 00-х и, как рассказывает сам автор, после выхода ее на россии с ним связался кремль чтобы передать слова восхищения от самого путина.

Потемкин, как известно, и есть идейным вдохновителем создания новороссии, которая по его задумке должна была начаться в Украине и объединить территории вокруг Черного моря. И вот именно в этом контексте прозвучали слова историка о презрении всего того, что делает путин. Поскольку, напоминает Себаг-Монтефиоре, даже Потемкин и императрица Екатерина рассматривали это образование своего рода “космополитическим окном в Средиземное море”, мультикультурным и мультинациональным. То есть прямо противоположное тому, что сейчас делает путин, пытаясь загонять всех под рашистское крыло, обривая всех входящих, лишая их национальной идентичности и памяти, превращая их в тупых россиян, пополняя свою армию дуболомов.

Кстати, по подсчетам Саймона Себаг-Монтефиоре, прах Потемкина почти “не жил” в покое. И этот раз – херсонский – уже девятый по счету, когда вскрывается могила с останками князя.

Джерело: https://t.me/blacklampa/7439

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