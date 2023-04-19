«Потерь нет», а могилы есть

Появилось видео с массового захоронения «вагнеровцев» под Иркутском

Российские журналисты из «Люди Байкала» показали два места на Александровском кладбище, где похоронены российские оккупанты, в том числе «вагнеровцы».

Первое - «Аллея героев» из 13 (официально сообщалось только о 6 погибших) могил около центрального входа.

Могилы расположены в пять рядов. За ними готовится шестой, уже выкопано больше десятка пустых могил.

Второе - 53 (только о 5-х сообщалось в некрологах) могилы наемников ЧВК «Вагнер» в дальнем углу кладбища. Минимум 43 погибших были заключенными, в возрасте от 20 до 62 лет.

Лишь на некоторых могилах есть фотографии погибших. О смерти части из похороненных родственники узнали от журналистов.

Джерело: https://t.me/u_now/93856

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