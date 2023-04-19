«Потерь нет», а могилы есть
Появилось видео с массового захоронения «вагнеровцев» под Иркутском
Российские журналисты из «Люди Байкала» показали два места на Александровском кладбище, где похоронены российские оккупанты, в том числе «вагнеровцы».
Первое - «Аллея героев» из 13 (официально сообщалось только о 6 погибших) могил около центрального входа.
Могилы расположены в пять рядов. За ними готовится шестой, уже выкопано больше десятка пустых могил.
Второе - 53 (только о 5-х сообщалось в некрологах) могилы наемников ЧВК «Вагнер» в дальнем углу кладбища. Минимум 43 погибших были заключенными, в возрасте от 20 до 62 лет.
Лишь на некоторых могилах есть фотографии погибших. О смерти части из похороненных родственники узнали от журналистов.
Джерело: https://t.me/u_now/93856