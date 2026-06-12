Потери автомобильного транспорта противника

За первую треть июня РОВ уже потеряли примерно столько же автомобильного транспорта, сколько было потеряно в январе и феврале в течение месяца.

Всего за 1/3 июня логистический локдаун поглотил 3 877 единиц техники, а в течение суток показатель ни разу не снижался ниже планки в 300 ед.

Очевидно, что июнь станет абсолютно рекордным месяцем по потерям РОВ в категории автомобильного транспорта и уже нет сомнений, что этот рекорд будет в вариативных пределах 10 тысяч единиц.

В контексте нынешних тенденций возникает вопрос, а как много у россии в пользовании бензовозов и фур, а так же, что у оккупантов закончится раньше – специализированный транспорт или водители, готовые ехать в зону повышенных рисков с гарантированной экстремальной программой?

Джерело: https://t.me/zloyodessit/27599

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