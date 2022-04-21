Потяг «Запоріжжя-Львів» потрапив під обстріли

Сьогодні потяг №119/120 Запоріжжя-Львів потрапив під обстріл на ділянці шляху між Запоріжжям та Кривим Рогом: вибуховою хвилею та уламками вибито вікна в чотирьох вагонах.

«Постраждалих немає, поїзд прямує далі, вікна ми терпляче поміняємо по Кривому Рогу», повідомили в «Укрзалізниці».

«Принагідно нагадуємо пасажирам не вести зйомку з вікон поїзда та при сигналі тривоги у регіоні, через які пролягає маршрут, зачиняти вікна і не знаходитися безпосередньо напроти віконного отвору.

Наші диспетчери уважно слідкують за обставинами та ведуть поїзди безпечними маршрутами, але сильні вибухові хвилі вдалині теж можуть завдати шкоди», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости