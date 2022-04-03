Потрібні гроші на фрукти та м’ясо: зоопарк просить про допомогу

У Харківському зоопарку спростили механізм переказу благодійних коштів.

Всі охочі можуть допомогти Харківському зоопарку, зробивши благодійний внесок на сайті зоосаду, а також через цифрові сервіси та термінали самообслуговування «City24».

Як повідомили у зоопарку, співробітники установи роблять все можливе, аби допомогти підопічним. Проте, за умов військових дій нелегко знайти їжу для тварин, зокрема, мавпам потрібні фрукти та овочі, а хижакам – м’ясо.

«Кожного дня ми отримуємо багато повідомлень зі словами підтримки та проханнями спростити переказ коштів. Ми щиро дякуємо кожному з вас, що у такі тяжкі часи ви не забуваєте про тварин та усіляко підтримуєте наш рідний зоопарк», – зазначили в установі.

Тож відтепер благодійний внесок можна здійснити:

на сайті Харківського зоопарку (кнопка «Допомога Зоопарку»): https://zoo.kharkov.ua/через сайт «City24»: https://cutt.ly/NDBuJeNчерез мобільний додаток «City24», який можна завантажити в App Store (https://apple.co/3CFWPo) та Google Play (https://cutt.ly/sDBoHlQ)у терміналах самообслуговування «City24»: http://map.city24.kiev.ua/

Агентство Телевидения Новости