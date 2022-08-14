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Потужні вибухи у Маріуполі та Мелітополі, втеча окупантів за Дніпро. Що наразі відомо?

Потужні вибухи у Маріуполі та Мелітополі, втеча окупантів за Дніпро. Що наразі відомо?

● Маріуполь:

У міській раді повідомляють про сильний вибух, який чуло все місто, подробиці пообіцяли розповісти згодом.

● Мелітополь:

Як повідомив очільник міста Іван Федоров, зафіксовано гучний вибух у північно-східній частині – чутно було у навколишніх районах і навіть населених пунктах поблизу міста.

Сьомий день поспіль наші сили супротиву не дають окупантам ні секунди спокою. Чекаємо на гарні новини про чергові втрати загарбників.

● Миколаїв:

Голова місцевої ОВА Віталій Кім написав, що увесь керівний склад окупантів переміщується за Дніпро:

Не дуже, але трохи жаль орків, яких покинули на правому березі Дніпра.

©️Spravdi

Джерело: https://t.me/Sharpreview/16325

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