Повалені дерева та зірвані дахи: наслідки негоди у Харкові

У Харкові через негоду 27 липня було пошкоджено понад 100 дерев та 360 гілок.

На об’єктах СКП «Харківзеленбуд» впали 56 дерев та 165 гілок, повідомляє харківська міськрада.

Станом на 8:30 28 липня дев’ять дерев та 29 гілок комунальники вже розпиляли. Ще одне дерево було пошкоджене у парку «Зелений гай», яке обслуговує КП «Об’єднання парків культури та відпочинку м. Харкова».

У КП «Харківблагоустрій» повідомили, що на прибудинкових територіях поки що виявлено 52 пошкоджені дерева та близько 200 гілок. Найбільше постраждав Індустріальний район, де було пошкоджено 29 дерев та 110 гілок. Робітники підприємства оперативно розпилюють дерева та прибирають гілки.

У КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» інформують, що аварійні ситуації виникли на вул. Наталії Ужвій, 92, де на даху під’їзду внаслідок зливи частково пошкодило піддашок, а також на вул. Амосова, 42, де з даху зірвало металевий лист. Бригади підприємства вже проводять ремонт за вказаними адресами.

Агентство Телевидения Новости